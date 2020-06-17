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Арахамия: социологические результаты праймериз "СН" будут готовы к концу июля

Арахамия: социологические результаты праймериз "СН" будут готовы к концу июля
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
После этого будет приниматься окончательное решение по кандидатурам.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что социологические результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов в мэры Киева будут готовы к концу июля.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда должен состояться праймериз.

"Социология, социологический праймериз, так называемый, будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. Все остальные политические партии - также уже будут известны кандидаты. И будет финальное, окончательное решение уже после этого", - отметил Арахамия.

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Как сообщалось, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами городского головы Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

6 июня президент сообщил, что праймериз пройдет в два этапа.

 

По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом".

На втором этапе, сказал Зеленский, партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше шансов на победу на выборах мэра Киева.

9 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут участвовать народные депутаты Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

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Украина, ОП, СН.

Автор:

Телеграф
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