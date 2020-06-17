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Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова

Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает Верховной Раде рассмотреть проект постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

За соответствующее решение в среду, 17 июня, единогласно проголосовали члены парламентского комитета.

Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский считает "сложным и неоднозначным" вопрос пребывания на посту главы МВД Арсена Авакова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта.

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Все по теме:

Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, Отставка Авакова.

Автор:

Телеграф
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