Шмыгаль внес в Раду кандидатуру нового министра Минобразования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в ВР представление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

В парламенте рассматривают постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Проект постановления был внесен сегодня и зарегистрирован под номером 3675. Текст проекта постановления пока отсутствует. Об этом сообщается на сайте парламента вечером в среду, 17 июня.

"Передано на рассмотрение руководству", – указано на сайте Рады.

Как известно, Сергей Шкарлет – ректор Черниговского государственного технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский облсовет от Партии регионов, а в 2015 – от Блока Петра Порошенко.

Напомним, в четверг в Верховной Раде планируют назначить Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.