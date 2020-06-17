Шмыгаль внес в Раду кандидатуру нового министра Минобразования

В парламенте рассматривают постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
Проект постановления был внесен сегодня и зарегистрирован под номером 3675. Текст проекта постановления пока отсутствует. Об этом сообщается на сайте парламента вечером в среду, 17 июня.
"Передано на рассмотрение руководству", – указано на сайте Рады.
Как известно, Сергей Шкарлет – ректор Черниговского государственного технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский облсовет от Партии регионов, а в 2015 – от Блока Петра Порошенко.
Напомним, в четверг в Верховной Раде планируют назначить Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.