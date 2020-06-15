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Давид Арахамия рассказал, кого планируют назначить министром защиты окружающей среды

Давид Арахамия рассказал, кого планируют назначить министром защиты окружающей среды
22:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В четверг в Верховной Раде планируют назначить Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом после заседания фракции сказал журналистам председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, 3 июня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений о назначении руководителей двух министерств - Министерства культуры и информационной политики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили вопросы упрощения визового режима между странами и возможность сотрудничества в противодействии коронавирусу.

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Украина, СН.

Автор:

Телеграф
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