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НАПК выявило коррупционные риски в законе об игорном бизнесе

НАПК выявило коррупционные риски в законе об игорном бизнесе
Обновлено 22:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В комитет парламента поступило письмо от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о начале проверки законопроекта об игорном бизнесе.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило в законопроекте о легализации и госрегулировании азартных игр ряд положений содержащие коррупциогенные факторы. Результаты экспертизы направлены в парламент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проведения экспертизы НАПК было выявлено:

  • Неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;

  • Дискреции Уполномоченного органа в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;

  • Установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;

  • Введение новых разрешений без внесения изменений в Закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";

Основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

НАПК предоставило рекомендации Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, перечень которых приведен в заключении к законопроекту.

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"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - резюмируют в НАПК.

Авторы нынешней концепции законопроекта рассчитывают собирать из участников рынка 150-200 млн долларов в год. Речь идет о плате за лицензии и налоги.

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Закон, Игорный бизнес, НАПК.

Автор:

Телеграф
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