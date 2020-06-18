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Отмена адвокатской монополии: Малюська назвал основную проблему законопроекта

Отмена адвокатской монополии: Малюська назвал основную проблему законопроекта
Обновлено 01:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Проект закона № 1013 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии получил положительное заключение Конституционного суда, однако проголосовать за него пока не хватит голосов. Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Законопроект, последняя его стадия — просмотр Конституционным судом, закончилась. Суд подтвердил, что такие изменения возможны. Крайне сложная была битва в суде, но положительный вывод. Основная проблема законопроекта — это сбор голосов абсолютного большинства для принятия этого законопроекта. Сейчас их, мне кажется, вот объективно нет. Будем ожидать пока в ВР не наберется единства по этому вопросу", — рассказал Малюська.

Однако он отметил, что механизм монополии сейчас не столь критично сложный, как когда законопроект регистрировался в ВР.

"И ВР поняв проблему, смогла смягчить этот механизм, предусмотрев самопредставительство юридических лиц. Это существенно сняло груз из большого количества учреждений, организаций, юрлиц, потому что наши расходы на обеспечение представительства адвокатами было бы бешеными. Минюст бы тратил ежемесячно 10 млн грн только на оплату услуг адвокатов, потребности в этом мы совершенно не чувствуем", — отметил Малюська.

Поэтому всех своих представителей, которые ходят в судебные инстанции, министерство внесло в единый госреестр, как лиц, имеющих право представлять интересы Минюста без доверенности.

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"Проблема уже не столь острая", — резюмировал министр.

В начале года Верховная Рада Украины предварительно одобрила предложенный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии, одобрив проект постановления зарегистрирован под № 1013/П1.

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Все по теме:

Верховная Рада, КСУ, Минюст, Денис Малюська.

Автор:

Телеграф
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