Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сегодня, 18 июня, представил нового руководителя Киевской области - Василия Володина.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового руководителя области в четверг утром.

Володин до назначения являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Напомним, в конце мая Кабмин одобрил назначение Володина главой Киевской облгосадминистрации.

Предыдущий глава Киевской ОГА Алексей Черныш был уволен президентом в марте 2020 года, поскольку его назначили министром развития громад и территорий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) и назначении вместо него Виталия Боговина.