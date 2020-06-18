Дело Гандзюк: адвокаты Мангера вновь заявили об отводе судьи

Защитники председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера объявили отвод судьи. Об этом заявил прокурор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Андрей Синюк.

Слушания по вопросу отвода судьи назначили на четверг, 18 июня, на 9:00, передает "Радио Свобода".

Накануне, 17 июня, Мангер, которого принудительно доставили в суд, заявил отвод судье и покинул зал заседаний.

Позже адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил о задержании его подзащитного после заседания суда.

Как сообщалось, 16 июня работники Службы безопасности доставили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера в Печерский райсуд, где ему должны были избрать меру пресечения.

Ранее в Офисе генпрокурора отмечали, что намерены ходатайствовать об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попытки незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Работники СБУ во вторник в 7 утра в Херсоне задержали Мангера для доставки в суд.

15 июня Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание.

Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

14 июня председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который находился в кардиологическом центре в Херсоне, полицейские зачитали постановление суда о приводе на судебное заседание. Медики предоставили правоохранителям справку о невозможности транспортировки Мангера в суд в Киев из-за состояния его здоровья.

15 июня Мангер продолжал лечение в областном кардиологическом центре в Херсоне.