Нардеп Батькивщины Белькова сложила мандат и ушла из Рады

Верховная Рада Украины приняла проект постановления №3674 о досрочном прекращении полномочий нардепа Ольги Бельковой. Соответствующее решение поддержали 343 народных депутата Украины.

Депутаты проголосовали за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины ой, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина", в связи с личным заявлением о сложении ней депутатских полномочий", - говорится в тексте постановления.

Белькова сказала, что для нее было честью быть нардепом 7-8 и 9 созывов. Она отметила, что ей необходима перезагрузка.

Она хочет проверить, как парламентский опыт и все законодательные инициативы прижились в общественном сектора и попросила считать ее политиком запаса.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука". Решение поддержали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.