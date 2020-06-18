Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме

Законопроект, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, был предварительно принят.

Верховная Рада сегодня, 18 июня, приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Законопроект поддержали 252 народных депутата.

"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по вопросам: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы І, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что предметом всеукраинского референдума не могут быть вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Также предметом плебисцита не могут стать решения в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда. На всеукраинский референдум, согласно тексту документа, может выноситься один вопрос.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.