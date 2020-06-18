Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
"Разжигание межрелигиозной розни": Порошенко поделился, в чем его обвиняют
"Разжигание межрелигиозной розни": Порошенко поделился, в чем его обвиняют
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Голосовой твит: в мессенджере испытывают новую функцию
Голосовой твит: в мессенджере испытывают новую функцию

Стефанчук рассказал, во сколько Украине обойдется проведение референдума

Стефанчук рассказал, во сколько Украине обойдется проведение референдума
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Руслан Стефанчук поделился мыслями по поводу проведения референдума в Украине. По его словам, государству это может стоить около 12 миллиардов.

Проведение всеукраинского референдума может стоить ориентировочно 12 млрд грн соответственно к средней стоимости одного процесса выборов.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 18 июня.

"Сколько будет стоить проведение референдума, мы сейчас не можем сказать. Но мы знаем, что средняя стоимость одного процесса выборов, которые по структуре своей близки к референдуму, составляет ориентировочно 12 млрд грн. И мы должны понимать, что любой референдум не является дешевой задачей, поэтому, формируя вопросы на референдуме и определяя их важность, также необходимо всем быть ответственными за то, или готовы мы расходовать такие средства на выяснение какого-то вопроса", - отметил Стефанчук.

В то же время на вопрос, будет ли осуществлен пересмотр бюджета в случае принятия закона о референдуме, первый вице-спикер уточнил, что это будет определять Министерство финансов, подав в парламент соответствующий законопроект.

Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме

"Вопрос бюджетирования любого процесса, конечно, должен планироваться, но реализовываться - только после того, когда будет правовое основание. Я думаю, что после того, как будет принят закон "О народовластии путем всеукраинского референдума", безусловно, должно Министерство финансов просчитать стоимость одного референдума и внести законопроект о закладывании в бюджет Украины средств на ориентировочное количество. После того, как мы будем знать, сколько примерно референдумов будет проводиться в год, сумма, конечно, должна закладываться", - пояснил политик.

18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 "О народовластии путем всеукраинского референдума". Документ поддержали 252 народных депутата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Референдум, Руслан Стефанчук.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
03 Домашние средства для отекших ступней
04 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
05 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской, которая болеет коронавирусом
В Офиса президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
В розовом купальнике: Бритни Спирс пленила фанов своими формами (Фото)
В розовом купальнике: Бритни Спирс пленила фанов своими формами (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь