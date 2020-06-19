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Депутаты проголосовали за нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Депутаты проголосовали за нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов
12:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов. За соответствующее постановление № 3586 проголосовало 264 народных депутата на пленарном заседании в пятницу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя кандидатуру Абрамовского, напомнил о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два - Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Сам Абрамовский назвал ряд вызовов, которые необходимо решать, в частности по обращению с отходами, в том числе радиоактивными.

"Если украинский парламент даст мне возможность проявить себя в должности министра, то в ближайшее время представлю четкий план, который будет коррелировать с Программой действий правительства. Вы имели возможность ознакомиться с ее экологическим блоком, и не думаю, что были какие-то существенные замечания к нему, реализации программы", - отметил Абрамовский. После голосования за назначение на должность Абрамовский принял присягу министра.

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Абрамовский родился в 1973 году. Окончил Киевский национальный университет внутренних дел в 2006 г. Работал в различных компаниях, в 2013 - 2014 - помощник-консультант народного депутата; в 2015-2019 - заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С октября 2019 - заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Роман Абрамовский, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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