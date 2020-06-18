Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
В Минздраве назвали главную причину всплеск коронавируса в Украине
В Минздраве назвали главную причину всплеск коронавируса в Украине
Свитолина начинает потихоньку возвращать форму
Свитолина начинает потихоньку возвращать форму
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня

Шмыгаль в Раде: Ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет

Шмыгаль в Раде: Ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступая в Верховной Раде 18 июня, заявил, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет для того, чтобы эффективно работать.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль в ходе представления программы деятельности правительства в Верховной Раде.

Он также отметил, что представляемая им программа деятельности Кабмина основана на курсе президента Владимира Зеленского и является "новым социальным договором с людьми".

"Мы предлагаем новый план развития страны. Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка энергетиков и фермеров, обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе, удешевление кредитов и повышение социальных стандартов, это поддержка большого числа шагов, которые мы будем делать, чтобы получить совместный результат. Мы пришли исправлять чужие ошибки и делать ожидаемые обществом изменения", - добавил Шмыгаль.

Напомним, накануне профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу Кабмина.

Кабинет министров утвердил программу своего правительства еще в начале апреля. Премьер рассказал подробности программы действий Правительства.

18 июня на заседании Верховная Рада не одобрила доработанную Программу деятельности Кабинета министров Украины. Во время голосования документ поддержали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Денис Шмигаль, Программа Кабмина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
02 Домашние средства для отекших ступней
03 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
04 Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"
05 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве оценили вероятность возвращения страны к жесткому карантину
В Минздраве допускают возврат к жесткому карантину
Минздрав: Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась вдвое
Минздрав: Заболеваемость COVID-19 увеличилась вдвое
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь