Шмыгаль в Раде: Ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступая в Верховной Раде 18 июня, заявил, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет для того, чтобы эффективно работать.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль в ходе представления программы деятельности правительства в Верховной Раде.

Он также отметил, что представляемая им программа деятельности Кабмина основана на курсе президента Владимира Зеленского и является "новым социальным договором с людьми".

"Мы предлагаем новый план развития страны. Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка энергетиков и фермеров, обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе, удешевление кредитов и повышение социальных стандартов, это поддержка большого числа шагов, которые мы будем делать, чтобы получить совместный результат. Мы пришли исправлять чужие ошибки и делать ожидаемые обществом изменения", - добавил Шмыгаль.

Напомним, накануне профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу Кабмина.

Кабинет министров утвердил программу своего правительства еще в начале апреля. Премьер рассказал подробности программы действий Правительства.

18 июня на заседании Верховная Рада не одобрила доработанную Программу деятельности Кабинета министров Украины. Во время голосования документ поддержали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226.