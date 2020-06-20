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"Новые лица": Арахамия считает, что тренд уже прошел

"Новые лица": Арахамия считает, что тренд уже прошел
13:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Формула, по которой в политику выбирали новых людей, "в сложных системах" не работает.

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия говорит, что сейчас уже "тренд" на управленцев с опытом, а не на "новые лица", поэтому партия будет менять подход к отбору новых людей.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Мы сейчас выбираем вице-премьер-министра по оборонному комплексу. Если вы увидите состав этой кадровой комиссии, там и господин Горбулин, господин Коростылев... это те люди, которые годами здесь показывали, делали и могут показать, что они сделали... Ну да, они пожилые люди, но они это делают... И вот мы таким образом сейчас выбираем людей", – сказал Арахамия.

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Он отметил, что формула, по которой в политику выбирали новых людей, "в сложных системах" не работает.

"Сейчас действительно, ну не мода, тренд на управленцев с опытом. Уже нет этого... "новое лицо", "новый человек", что он разберется и все такое. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах", – ответил он.

Как сообщалось, Банковая надеется на выход во второй тур выборов мэра Киева кандидата от "Слуги народа".

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Украина, Тренд, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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