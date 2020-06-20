Арахамия: Сейчас практически все залы игровых автоматов закрыты, но это будет недолго

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для получения 7 миллиардов от игорного бизнеса в бюджете на 2020 год, законопроект о его легализации нужно рассмотреть на следующей неделе. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, проект закона депутаты должны были начать рассматривать в пятницу. Но из-за короткого рабочего дня в Раде решили перенести рассмотрение на следующую неделю.

Он также сообщил, что в законопроект подали около 3,5 тыс. поправок, а также то, что еще несколько месяцев назад в Украине работало 80 тыс. нелегальных игровых автоматов, которые обслуживали 4 тысячи человек.

"80 тыс. автоматов было всего лишь несколько месяцев назад, до того, как президент Зеленский сказал запретить полностью. Все полностью нелегальные. 80 тыс. и в этом были заняты более чем 4 тыс. человек. Сейчас практически все залы игровых автоматов закрыты. Но это будет недолго", - резюмировал Арахамия.

6 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.