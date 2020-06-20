"Постоянно выходят и заходят": Тищенко забыл, сколько депутатов в Раде (Видео)

Нардеп начал путаться и сначала сказал, что депутатов 200, а потом 405: "200... подождите, 405, по-моему".
После этого Тишенко предположил, что нардепов 425. При этом ведущая отметила, что их немного больше. В ответ на это нардеп пожаловался на то, что у него уже плохая память, а депутаты постоянно "выходят и заходят".
Согласно данным на сайте Верховной Рады, по состоянию на 20 июня в Раде насчитывается 423 народных депутатов. Хотя согласно Конституции их должно быть 450.
Ранее сообщалось, как Тищенко попал в очередной скандал после посещения Детской клинической больницы №5 Святошинского района города Киева.