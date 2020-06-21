Минюст: Обжаловать регистрационные действия можно двумя способами

В Украине существует два пути обжалования решений, действий или бездействия государственных регистраторов: административный — обращение с жалобой в Министерство юстиции Украины или его территориальный орган, и судебный — подача иска в суд.

"Механизм защиты своих имущественных прав выбирает сам жалобщик. Но бывают случаи, когда лицо может обратиться только в суд (например, если с момента, когда оно узнало или могло узнать о возможном нарушении своих прав, прошло более 60 дней)", — говорят в Минюсте.

Об этом рассказали в Офисе противодействия рейдерству.

Также в ведомстве обращают внимание на суть обжалования.

Если истец оспаривает действия государственного регистратора в контексте статьи 24 Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений" (отказ от проведения государственной регистрации) и спор не касается прав или ограничений на недвижимое имущество третьих лиц, то он является публично правовым и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В этом случае исковое заявление нужно подавать в окружной административный суд по выбору истца по зарегистрированному месту жительства (пребывания, нахождения) этого лица или по месту нахождения ответчика.

В случае, когда истцом оспариваются действия государственного регистратора по заявлению третьего лица, то усматривается спор о праве между истцом и другим лицом, который должен рассматриваться в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, в зависимости от субъектного состава сторон.

Ранее сообщалось о рейдерстве здания в историческом центре столицы, на Софийской площади (переулок Рыльского, 6), которое стало возможным из-за противоправных действий регистратора Анны Чуйко. Владельцу здания, компании "Рантье плюс" понадобился год, чтобы обжаловать действия регистратора и восстановить свои права.