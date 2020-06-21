Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН

Украина выразила протест в связи с выступлением подконтрольного Кремлю вице-премьера оккупированного Крыма Георгия Мурадова на 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

"Российская делегация пыталась злоупотребить гибридным форматом заседаний Совета по правам человека, демонстрируя видеообращение представителя оккупационной администрации в АРК во время интерактивного диалога. Украина выразила решительный протест против такого нарушения правила процедуры и резолюций ГА ООН", – говорится в сообщении.

Об этом говорится в заявлении миссии Украины в Twitter.

Посол Украины в ООН Юрий Клименко подчеркнул, что во время заседаний Крым может представлять только украинская делегация, и что посылая выступать представителей оккупационной власти Россия пытается легитимизировать аннексию Крыма.

Как сообщалось, Россия вместе с Венесуэлой, Ираном и Кубой нарушили так называемую процедуру умолчания во время принятия инициативы о введении временных положений о дистанционном голосовании Генассамблеи ООН в период пандемии.