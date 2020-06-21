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Стабилизация в энергетике: Геруса упрекают в нежелании навести порядок

Стабилизация в энергетике: Геруса упрекают в нежелании навести порядок
15:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Глава энергетического Комитета ВР Андрей Герус противится принятым антикризисным мерам по стабилизации энергетики.

Решения нарабатывались на правительственном Антикризисном штабе, но Герус заседания игнорировал.

В своём Facebook Герус теперь пишет, что правительством ограничен круг компаний, которые могут участвовать в спецаукционах по продаже атомной электроэнергии, а это, по его мнению, не правильно.

"Учитывая установленные ограничения, участие в аукционе могли принять только крупные компании, у которых очень высокая доля электроэнергии в себестоимости", — говорит Герус.

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Но парировать главе Комитета стал советник и.о. Министра энергетики Александр Трохимец. Он упрекнул Геруса, что тот игнорировал Антикризисный штаб, где мог бы инициировать свои предложения, а не писать постфактум посты в Facebook. Также он объяснил, что с рынка были убраны спекулянты, которые дестабилизируют ситуацию в целях собственного обогащения, и которым симпатизирует Герус.

"Андрея Михайловича (Геруса — ред.) беспокоит, что в таких аукционах допускается только конечный потребитель, который может взять 100 МВт ровным графиком, и в себестоимости продукции которого, доля электроэнергии составляет не менее 30%. Мол, в Украине таких потребителей мало. По его мнению, надо продавать атомную электроэнергию на свободном рынке кому угодно.

Конечно Геруса больше бы устроил хаос на рынке электроэнергии (который он сам, собственно, и устроил своими нелепыми административными вмешательствами), когда „торговцы воздухом" обваливали цены, забирали за бесценок электроэнергию АЭС и сами ее продавали конечному потребителю. Таким образом зарабатывали трейдеры, а не ЭНЕРГОАТОМ", — отметил Трохимец.

 

Отметим, что в причастности к коммерческим схемам на энергорынке Геруса ранее обвиняли коллеги по Комитету.

Также Геруса называют лоббистом импорта электроэнергии из РФ в Украину, из-за чего стали украинские шахты.

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Украина, Энергетика.

Автор:

Телеграф
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