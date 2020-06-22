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Зеленский: Украина призывала прекратить огонь на Донбассе в условиях пандемии

Зеленский: Украина призывала прекратить огонь на Донбассе в условиях пандемии
18:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
По словам президента, украинская сторона делает все для того, чтобы в ближайшие месяцы состоялась встреча в нормандском формате.

Украина обращалась с призывом о прекращении огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы обращались на Минской площадке с призывом о прекращении огня. Сейчас гораздо больше более важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно. Сейчас мы изменили подход к Минскому процессу, в нашу делегацию (в Трехсторонней контактной группе) вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства", – заявил Зеленский.

Верить или не верить Путину: Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать

Он убеждает, что украинская сторона делает все для того, чтобы в ближайшие месяцы состоялась встреча в нормандском формате.

"Что касается помощи, мы отправляем гуманитарные конвои на ту сторону, гуманитарные грузы от Красного Креста также. К сожалению, та сторона не прислушивается и не открывает доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ. Тем не менее, как вы сказали, мы все еще верим в достижения мира дипломатическим путем). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав "Большой семерки", пока не произойдет полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет", – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, как Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать верить или не верить Путину.

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Украина, Донбасс, Коронавирус, ОП.

Автор:

Телеграф
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