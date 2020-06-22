Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат

Канада планирует инвестировать в строительство в Украине горно-обогатительного комбината.

Размер инвестиций составит 1,1 млрд долларов. Об этом сообщил Президент Зеленский.

"Между нашими странами есть экономические отношения, есть геополитика. И наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто - как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин (Премьер -министр Канады Джастин Трюдо - ред.) поддерживает это направление, хочется шаг за шагом приблизить этот момент", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, также в реальных шагах можно увидеть экономическое сотрудничество между странами.

"Например, компания Black Iron - канадская компания, которая хотела инвестировать в Украину, в горно-обогатительный комбинат. Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиция именно в мой родной город. Эта проблема "зависла" в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции - 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину. Сейчас мы этот вопрос почти решили. Министерство обороны работает вместе с нашим Министерством экономики, уже нашли это место (для строительства горно-обогатительного комбината - ред.). Это будет очень большое сотрудничество", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, как сообщил Президент Зеленский, либерализация визового режима с Канадой была бы для Украины важным шагом по усилению отношений между двумя странами.