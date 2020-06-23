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В МИД оценили возможность возобновления железнодорожного сообщения с РФ

В МИД оценили возможность возобновления железнодорожного сообщения с РФ
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф
Возобновление железнодорожного сообщения Украины с Россией пока что на повестке дня не стоит. Россия сегодня находится на пике заболеваемости коронавирусом.

Украина пока не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, которое было отменено из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министр МИД Василий Боднар в интервью для "Укринформ".

"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией – а речь идет о железнодорожном сообщении, так авиа прекращено еще с 2014 года, – пока на повестке дня не стоит", - сообщил Бондар.

По словам замминистра, сейчас опасно восстанавливать сообщение из-за пребывания России на пике заболеваемости коронавирусом.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут", – сказал Боднар.

Как сообщалось, 17 июня Кабинет министров проголосовал за открытие определенных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

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Все по теме:

Россия, МИД, Железнодорожное сообщение, Коронавирус, Василий Боднар, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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