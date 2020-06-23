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Денис Шмыгаль рассказал, отменят ли местные выборы в Украине

Денис Шмыгаль рассказал, отменят ли местные выборы в Украине
14:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к проведению местных выборов в октябре, пока оснований для их отмены нет.

"Мы сегодня не видим причин и возможностей для переноса местных выборов. Я настаиваю на том, что они будут", – сказал премьер в интервью телеканалу "Перший західний".

С другой стороны, продолжил он, эпидемическая ситуация во всем мире непрогнозируемая, нельзя исключать никаких сценариев.

"Вероятность, что в нашей жизни будут изменения, в том числе связанные с выборами, существует. Ни одно правительство в мире сегодня не прогнозирует дольше, чем на 100 дней. Но сегодня мы полноценно готовимся к выборам, средства выделены, с Центральной избирательной комиссией мы постоянно работаем", – сказал он. 

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Ранее премьер заявил, что в случае новой волны коронавируса осенью и введения карантинных ограничений местные выборы в Украине будут отложены. 

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии, на проведение выборов необходимо 2,252 млрд грн, тогда как в бюджете на избирательный процесс запланировано 1 млрд грн. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование в размере 1,252 млрд грн.

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Украина, Кабмин.

Автор:

Телеграф
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