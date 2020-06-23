В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке электронного документооборота в ВР

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3720 о внесении изменений в ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в ВРУ".

Так, законопроект подан первым заместителем главы ВРУ Русланом Стефанчуком. В пояснительной записке отмечается, что он направлен на создание условий для полноценного введения в промышленную эксплуатацию единой автоматизированной системы работы с документами в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает сайт ВР.

Проект закона предусматривает, что в первый день пятой сессии ВРУ девятого созыва документы, предусмотренные Регламентом ВРУ, будут создаваться в бумажной или электронной форме. Поэтому, законопроектом продлевается срок использования бумажных документов, ведь раньше предусматривалась возможность их использования в первый день четвертой сессии ВРУ девятого созыва.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины нардепы проходят обучение по цифровой грамотности, чтобы к сентябрю 2020 года полностью перейти на электронный документооборот.