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Дещица: Есть необходимость снятия всех ограничений на границе с Польшей

Дещица: Есть необходимость снятия всех ограничений на границе с Польшей
Обновлено 00:13 Сегодня Телеграф Укринформ
Украина полностью и без каких-либо ограничений открыла свои границы для граждан Польши и надеется, что вскоре это также сделает и официальная Варшава. Об этом по результатам XII Сессии Парламентской ассамблеи Украина-Польша во время совместного брифинга с вице-маршалом Сейма Ришардом Терлецким в польском Сейме заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Граница, закрытая из-за эпидемии, не позволяет нам вернуться к нормальным человеческим и экономическим отношениям... Несомненно, есть необходимость снятия всех ограничений на границе, ее открытие. Потребность возобновить свободное перемещение людей есть как с украинской, так и польской стороны границы", - заявил Дещица.

Он обратил внимание, что украинское правительство приняло решение снять ограничения для польских граждан относительно путешествий в Украину, в том числе необходимость проходить карантин.

"Поэтому надеюсь, что переговоры как во время Парламентской ассамблеи, так и непосредственно с представителями польского правительства, вскоре приведут к открытию Польшей границы (для украинцев - ред.), как это было до эпидемии", - сказал Дещица.

Посол обратил внимание, что эта ассамблея является очень важной, поскольку продолжается диалог на межпарламентском уровне. Он подчеркнул, что накопилось много проблем, особенно в контексте пандемии COVID-19, которые нужно решать.

В свою очередь Терлецкий отметил, что во время Парламентской ассамблеи Украины и Польши обсудили спектр вопросов двусторонних отношений: борьбу с COVID-19 и последующий выход из кризиса, медицинское и гуманитарное сотрудничество, возобтановление сообщения между странами после пандемии коронавируса, вопросы образования и истории.

"В этом году мы отмечаем годовщину польско-украинского союза. У нас есть разные планы на ближайшие недели и месяцы", - констатировал Терлецкий.

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Он выразил надежду, что осенью этого года состоится полноценная встреча парламентариев обеих стран.

Как сообщалось, сегодня, 23 июня, в режиме видеоконференции проходила XII сессия Парламентской ассамблеи Украина-Польша под председательством заместителя Председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк и вице-маршалка Сейма Рышарда Терлецкого.

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Все по теме:

Польша, Карантин, Андрей Дещица.

Автор:

Телеграф
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