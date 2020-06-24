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В ООН Украина заявила о нарушении прав детей в Крыму

В ООН Украина заявила о нарушении прав детей в Крыму
19:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на открытых дебатах в Совете безопасности Организации Объединенных Наций сообщил, что Россия нарушает права детей в аннексированном Крыму.

По его словам, по состоянию на 2014 год на территории Крыма находилось 4900 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

"Автоматическое приобретение гражданства Российской Федерацией этими детьми и их незаконный перевод из Крыма является нарушением международного права", — отметил Кислица.

Он отметил, что около 200 детей, в основном крымских татар, в настоящее время находятся без родительского попечения из-за того, что их отцов арестовали по политическим мотивам.

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"В то время как их отцов задерживают, переводят за тысячи километров от дома и подвергают жестоким обыскам в их домах, дети получают психологическую травму в результате появления в их доме вооруженных людей в форме, арестов и тюремного заключения членов их семей", — сказал Кислица.

Также он также отметил милитаризацию образования в Крыму, так как детей принимают в военизированные движения и специальные военные классы.

Как сообщалось, что в ООН призвала Россию понести ответственность за почти 5 тыс. сирот и детей без родительской опеки, которые жили в Крыму на время его оккупации в 2014 году и судьба которых сегодня неизвестна.

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Украина, Крым, ООН.

Автор:

Телеграф
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