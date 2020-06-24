В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.

В Окружной административный суд города Киева поступили два иска с обжалованием решения Кабинета министров о пересечении границы с Российской Федерацией только по загранпаспорту.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

"В Окружной административный суд города Киева поступило два иска к Кабинету министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В частности, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление КМУ от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией". В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.

Как сообщалось, в декабре 2019 года правительство своим решением приостановило действие положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении - для лиц до 16 лет.

В конце февраля в Госпогранслужбе напомнили, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.