Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятий

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который должен обязать бойцов Нацгвардии, выполняющих полицейские функции по охране людей на массовых мероприятиях, носить опознавательные знаки. Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос" в Facebook.

"Нацгвардейцы, охраняющие общественный порядок во время массовых мероприятий, должны иметь номерную идентификацию. Именно поэтому наша Александра Устинова зарегистрировала в Раде законопроект №3731. Он обязывает бойцов Нацгвардии, которые выполняют полицейские функции по охране людей на массовых мероприятиях, носить опознавательные знаки. Чтобы каждого из них можно было идентифицировать", - говорится в сообщении.

Автор законопроекта напоминает, что в 2015 году была введена обязательная идентификация, но это было сделано исключительно для представителей Национальной полиции. Представителей Нацгвардии, которых сегодня массово привлекают к охране общественного порядка, это требование миновало.

"Как следствие, имеем примеры избиения мирных протестующих представителями Нацгвардии, которых невозможно идентифицировать, поскольку на их амуниции написан только номер части. Чтобы не допустить такого и в дальнейшем, мы предлагаем, чтобы нацгвардейцы носили такую же идентификацию, как и Национальная полиция, когда их привлекают к охране общественного правопорядка. Мы надеемся, что это поможет вычислить нарушителей из рядов Нацгвардии, а также предотвратить избиения и другие превышения полномочий", - заявила Устинова.

Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, законопроект №3731 "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" (относительно идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины во время выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)" зарегистрирован в парламенте 24 июня и передан на рассмотрение руководству.

Под ним также подписались более двух десятков народных депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа".

Сейчас текст документа не обнародован.