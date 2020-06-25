Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"

Федерация профсоюзов (ФПСУ) требует отозвать с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галину Третьякову, из-за её заявлений, в которых она сказала, что люди, которые получают материальную помощь, рожают "детей низкого качества". Об этом сообщается в заявлении ФПСУ.

"Во время выступления на вебинаре, организованном Киевской школой экономики в мае 2020 года, госпожа Третьякова привела примеры "стерилизации лиц", которые желают получать социальную помощь, и "стерилизации женщин", у которых нет высшего образования, и утверждала, что лучшим официальном курсом в области социальной политики является непредоставление женщинам социальных пособий в случае, когда их дети (при их терминологии) будут "очень низкого качества", — говорится в заявлении ФПСУ.

Открытое письмо Федерации включает требование к спикеру Верховной Рады Дмитрия Разумкова отозвать Третьякову с должности председателя комитета по соцполитики.

Поводом для скандала стал вебинар Третьяковой в мае, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества".

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже подсаживаются на государственные средства", — говорила во время вебинара Третьякова.