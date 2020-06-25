"Латать дыры нет смысла": в Раду подали новый законопроект о молодежной политике

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №3718 "Об основных принципах молодежной политики". Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"В Украине только 1 молодой человек из 8 полностью удовлетворен материальным положением. Каждый третий живет у родителей. 36,8% хотели бы уехать из своего населенного пункта, из них 59,8% собираются уехать работать за границу. "Латать дыры" в действующих законах нет смысла. Поэтому мы зарегистрировали и предлагаем принять единый закон "Об основных принципах молодежной политики", - написала Кравчук.

Депутат добавила, что инициатором законопроекта №3718 выступил народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко - общественный активист, основатель молодежных организаций.

"Основой взаимодействия между государством и молодым человеком станет партнерство. В этом партнерстве молодежи отводится роль сильного и активного сообщества, которое эффективно будет решать разные жизненные задачи: от поиска первого рабочего места до создания семьи. Конечно же, пользуясь преимуществами и программами поддержки со стороны государства", - сообщила Кравчук.

Среди новаций законопроекта - установление возраста молодежи 14-29 лет, что, по мнению авторов, позволит не распылять ресурсы и оказывать максимально эффективную поддержку.

Также предлагается создать при Кабмине совещательный орган - Национальный совет по вопросам молодежи, а также молодежные советы при местных органах для обеспечения участия молодежи в общественно-политической жизни.

Законопроект также предусматривает регулирование деятельности Украинского молодежного фонда, который будет стимулировать разработку и внедрение современных проектов и мероприятий в сфере молодежной политики и создание разветвленной сети молодежных центров.