Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
Коронавирус: за сутки в Хмельницкой области выявили еще 10 инфицированных
Коронавирус: за сутки в Хмельницкой области выявили еще 10 инфицированных
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест

"Латать дыры нет смысла": в Раду подали новый законопроект о молодежной политике

"Латать дыры нет смысла": в Раду подали новый законопроект о молодежной политике
Обновлено 05:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №3718 "Об основных принципах молодежной политики". Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"В Украине только 1 молодой человек из 8 полностью удовлетворен материальным положением. Каждый третий живет у родителей. 36,8% хотели бы уехать из своего населенного пункта, из них 59,8% собираются уехать работать за границу. "Латать дыры" в действующих законах нет смысла. Поэтому мы зарегистрировали и предлагаем принять единый закон "Об основных принципах молодежной политики", - написала Кравчук.

Депутат добавила, что инициатором законопроекта №3718 выступил народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко - общественный активист, основатель молодежных организаций.

"Основой взаимодействия между государством и молодым человеком станет партнерство. В этом партнерстве молодежи отводится роль сильного и активного сообщества, которое эффективно будет решать разные жизненные задачи: от поиска первого рабочего места до создания семьи. Конечно же, пользуясь преимуществами и программами поддержки со стороны государства", - сообщила Кравчук.

Среди новаций законопроекта - установление возраста молодежи 14-29 лет, что, по мнению авторов, позволит не распылять ресурсы и оказывать максимально эффективную поддержку.

Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятиях

Также предлагается создать при Кабмине совещательный орган - Национальный совет по вопросам молодежи, а также молодежные советы при местных органах для обеспечения участия молодежи в общественно-политической жизни.

Законопроект также предусматривает регулирование деятельности Украинского молодежного фонда, который будет стимулировать разработку и внедрение современных проектов и мероприятий в сфере молодежной политики и создание разветвленной сети молодежных центров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Слуга народа, Евгения Кравчук.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
04 В ООН Украина заявила о нарушении прав детей в Крыму
05 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей
Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей
Рецепт дня: салат с молодой капустой и курицей
Рецепт дня: салат с молодой капустой и курицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь