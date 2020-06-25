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Минск отказался выдать Украине беглого банкира, связанного с Януковичем

Минск отказался выдать Украине беглого банкира, связанного с Януковичем
Обновлено 07:49 Сегодня Телеграф Фото: УП
Беларусь отказала Украине в выдаче банкира из окружения Януковича, бывшего председателя правления банка "Киевская Русь" Виктора Братко. Его подозревают в снятии с банковских счетов более 44 миллионов долларов в 2015 году.

В августе 2016 года Виктор Братко был объявлен в международный розыск, а летом 2018 года был задержан белорусской милицией и помещен под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, он банкир был освобожден по решению заместителя прокурора Минска, поскольку ему предоставили статус беженца. Об этом сообщает Радио Свобода.

В одном из решений украинского суда отмечается, что Беларусь предоставила ему статус беженца из-за того, что в Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Позднее по этой причине Интерпол исключил Виктора Братко из международного розыска.

Сейчас суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет. Его же адвокаты не рассказывают, где именно он живет и чем занимается в Беларуси.

Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Виктора Братко и предъявить обвинения или закрыть дело.

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Отметим, по версии следствия, Виктор Братко продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были переданы в залог банку. Продажу он совершил за день до того, как в банке была введена временная администрация. В рамках уголовного дела все его движимое и недвижимое имущество было арестовано.

Сам банк "Киевская Русь" часто связывали с главой "Нафтогаза" при Януковиче Евгении Бакулине и тогдашним министром энергетики Юрием Бойко. Банк активно наращивал активы при президентстве Януковича, а впоследствии выяснилось, что в нем были зарегистрированы все счета "Нафтогаза".

Братко обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в результате злоупотреблений в особо крупных размерах и в составе организованной группы. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на три года.

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Виктор Янукович, Беларусь, Минск, Виктора Братко.

Автор:

Телеграф
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