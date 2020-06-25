Киев направил Москве ноту протеста из-за военного парада в Крыму

Киев направил ноту протеста из-за военного парада в оккупированном Крыму. В МИД заявили, что расценивают такое действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма.

Украина направила ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму. Москва сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Это представляет серьезную угрозу европейской безопасности, добавили в министерстве.

"Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей", - заявили в МИД.

Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военной техники и наемников.

Напомним, военный парад, организованный РФ, прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Однако, на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.