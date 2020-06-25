Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

Киев направил Москве ноту протеста из-за военного парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за военного парада в Крыму
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: Википедия
Киев направил ноту протеста из-за военного парада в оккупированном Крыму. В МИД заявили, что расценивают такое действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма.

Украина направила ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму. Москва сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Это представляет серьезную угрозу европейской безопасности, добавили в министерстве.

"Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей", - заявили в МИД.

Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военной техники и наемников.

Напомним, военный парад, организованный РФ, прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Однако, на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, МИД, Аннексия Крыма, Нота протеста.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
04 Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь