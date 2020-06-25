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Сербский министр резко высказался о "бандеровцах": посольство Украины уже отреагировало

Сербский министр резко высказался о "бандеровцах": посольство Украины уже отреагировало
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович резко высказался о роли украинских националистов во Второй мировой войне, что вызвало возмущение у посольства Украины в Белграде.

Посольство Украины в Белграде призвало министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича не пытаться фальсифицировать и принизить роль украинского народа в борьбе с нацизмом. Об этом сообщает телерадиокомпания RTV.

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательство над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении посольства.

Так, Попович заявил, что Сербия никогда не примет "позорных попыток переписать историю, цель которых - представить сербский и российский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв".

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"В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части", - сказал Попович.

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Все по теме:

Сербия, Вторая мировая война, Министр, Ненад Попович.

Автор:

Телеграф
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