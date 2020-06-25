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СБУ завершила расследование дела против Стерненко

СБУ завершила расследование дела против Стерненко
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф
Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению активиста и бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в умышленном убийстве.

Об этом, как написал Стерненко в фейсбуке, ему сообщили в четверг, 25 июня.

"Сегодня следователь СБУ сообщил, что досудебное расследование по делу в отношении моего самозащиты завершено", - сообщил Стерненко.

Он предположил, что дело передадут в одесский суд.

"Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меры, ни само подозрение) «следствие» завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд... За это время не было проведено никаких следственных действий", - отмечает Стерненко.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста местом пребывания на домашнем аресте в постановлении суда была указана "воинская часть в Одессе", по месту прописки, но его "туда не пускают, потому что это режимный объект".

"Это определение невозможно выполнить", - отметил активист и отметил, что из-за его невыполнения прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

Во вторник, 16 июня, судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко относительно изменения адреса для исполнения пресечения с места прописки в Одессе на постоянное место жительства в Киеве.

В то же время Стерненко отметил, что согласно судебному решению, контроль за соблюдением меры пресечения в виде домашнего ареста остался за полицией Одессы.

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Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

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СБУ, Суд, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
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