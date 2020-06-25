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Запуск воды в Крым: у Зеленского назвали свои требования

Запуск воды в Крым: у Зеленского назвали свои требования
16:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
По словам представителя Зеленского в АРК, этот вопрос является значительным рычагом давления на Россию.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич подчеркивает, что возобновление водоснабжения Крыма возможно только после его деоккупации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

"Постоянный представитель президента в АР Крым также отметил, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма, и это значительный рычаг давления на государство-оккупанта", - говорится в сообщении.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления поставок Украиной воды через Северо-Крымский канал в оккупированный Крым не на повестке дня и не является предметом торга.

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Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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Вода, Крым, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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