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Министр назвал главную причину потопа на Прикарпатье

Министр назвал главную причину потопа на Прикарпатье
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский назвал одной из главных причин затопления населенных пунктов - застройку пойм и прибрежно-защитных полос, которая прямо запрещена водным кодексом.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Одна и главная причина этих затоплений населенных пунктов - это застройка пойм, застройка прибрежно-защитных полос. Во-первых, она запрещена, прямо запрещена водным кодексом на малых реках – это 25 метров, на средних 50 метров, на больших 100 метров. Если уклон более 3%, то она (расстояние от воды – ред.) еще удваивается", - сказал Абрамовский.

Как он отметил, все эти застройки на малых реках - это памятники взятке. Вместе с тем, осадки которые выпали в Карпатском регионе превысили все возможные показатели.

"Действительно, осадки, которые выпали в Карпатском регионе за 23-24 июня, они превышали все возможные показатели порядка 250-300 мм было осадков. Если говорить о причинах паводков, именно паводков, а не наводнений, то надо сказать, что есть несколько причин. Действительно, у нас существует такая причина относительно вырубки лесов законной и не законной, а точнее если говорить, то, в принципе, нерегулируемой. Потому что главная проблема, как я уже выяснил для себя – это сплошные санитарные рубки, которые якобы выполняются в законных рамках, но часто они не соответствуют ни законодательству, ни процедурам оценки воздействия на окружающую среду, ни другим процедурам в том числе технического регулирования. Так это одна из причин, но не главная", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что, к примеру, буковые леса поглощают за месяц 150-200 мл воды, тогда как хвойные леса поглощают примерно 50-100мм. на месяц.

"Только за два дня была практически 150-200 мм – это месячная норма. Есть еще несколько причин. Что действительно варварски происходит вырубка лесов. Варварскими методами. Езда по дну рек, горных рек малых, они просто теряют свою прочность и когда идет паводок уходит не только вода, а летит и камни и остатки от рубок и т.д. Но такое большое количество осадков леса бы не сдержали. Конечно нет. Они бы возможно часть воды сдержали, но это было бы 5-7%", – заверил чиновник.

Также он рассказал, что в Украине ученые выводят саженцы деревьев, которые лучше поглощают воду. К примеру, по словам министра, шотландская сосна, которая в большинстве висаджувалась во времена СССР – это не панацея.

"Она очень склонна к пожарам и быстро переходит в верховой пожар, которую потом очень трудно загасить, только авиация применяется. У нас тоже разрабатывают сорта сосен. Но панацея – это смешанные леса, где есть лиственные леса и сосны, и березы, и бук, и дубы. Конечно, в каждом регионе по-разному. Но смешанные леса – это панацея. И они практически не горят, очень мала статистика, очень мало пожаров в смешанных лесах в отличие от хвойных лесов именно шотландской сосны", - проинформировал Абрамовский.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

На утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).

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Все по теме:

Львовская область, Наводнение, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, ГСЧС, Паводок, Роман Абрамовский.

Автор:

Телеграф
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