Петр Порошенко: Украина должна быть членом ЕС, и задача власти - приближать этот день

Украина должна быть в Европейском Союзе, и задача власти - приближать этот день, подчеркнул в шестую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Ровно шесть лет сегодня исполняется с того момента, как мне выпала большая честь и историческая миссия поставить свою подпись под Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После революционных событий на Майдане и предательской позиции власти Януковича этот шаг получил еще больший символический вес. Одним подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины", - написал Порошенко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Он подчеркивает, что членство в ЕС соответствует воле большинства украинцев, и оно является выбором ради мира, стабильности и благополучия.

"Соглашение с ЕС - это инструмент комплексной и системной подготовки к достижению этой цели. Это указатель нашего движения в Евросоюз - сообщества свободных и процветающих народов. Несмотря на невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором мы делали все возможное и невозможное для возвращения в общий европейский дом", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что нынешняя власть громко декларирует приверженность евроинтеграционному курсу, и хотелось, чтобы эти декларации превратились в реальные дела.

"Уточню: не в дела против Порошенко еще и за подписание Соглашения или безвиз, а в реальные достижения на пути к нашему вступлению в ЕС. А задач много: обновление Соглашения, интеграция в цифровой и энергетический рынки, общее авиационное пространство, ассоциация с Шенгеном, и, наконец, перспектива членства", - подчеркнул политик.

"Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло", - резюмирует Порошенко.