Армения и Украина провели двусторонние переговоры: о чем шла речь

Министерство иностранных дел Украины и Республики Армения провели очередной раунд политических консультаций, во время которых обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

"26 июня 2020 года состоялись политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Украины Василия Боднара и Республики Армения Шаварша Кочаряна в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что собеседники обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе договоренность об активизации контактов на межпарламентском уровне, проведение инвентаризации договорно-правовой базы, возобновление работы Совместной украинской-армянской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, прежде всего в контексте расширения возможностей для доступа товаров на рынки обеих стран.

В ходе мероприятия состоялась также дискуссия по актуальным вопросам международной политики.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с руководителем Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером.