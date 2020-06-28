Последствия паводков: ЕС поможет Украине с ликвидацией

Евросоюз на запрос Украины о помощи в преодолении последствий наводнения активировал Механизм гражданской защиты. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского Союза круглосуточно поддерживает контакт с украинскими властями.

"В начале этой недели интенсивные дожди привели к самому большому наводнению на юго-западе Украины за последние 50 лет, есть несколько жертв и повреждены сотни домов. Чтобы удовлетворить первоочередные потребности, Евросоюз на запрос Украины активировал Механизм гражданской защиты ЕС", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что незамедлительно отреагировала Швеция, которая предложила Украине 1,2 километра барьеров от наводнения, 250 шлангов, а также консультации технических экспертов.

Кроме того, европейские эксперты предоставляют услуги по картографированию пострадавших районов через спутниковую систему ЕС Copernicus.

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского Союза круглосуточно поддерживает контакт с украинскими властями, чтобы внимательно отслеживать ситуацию и направлять другую помощь, подчеркнули в ЕК.

Как сообщалось, интенсивные осадки на протяжении 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

На сегодняшний день в 180 населенных пунктах остаются подтопленными более 3,8 тыс. жилых домов. Также в результате наводнения разрушено более 200 км автодорог, 259 мостов, другие объекты.

25 июня Кабмин выделил из государственного резервного фонда 672 млн грн на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.

США заявили, что выделяют пострадавшим украинским регионам 100 тыс. долларов, Израиль закупил 25 тыс. литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Также к работам по ликвидации последствий наводнения привлечен международный инженерный батальон "Тиса".