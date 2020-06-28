В столице провели марш солидарности с Беларусью

В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция солидарности с Беларусью.

Марш начался с Майдана Незалежности, затем активисты пришли к памятнику белорусскому герою Небесной сотни Михаилу Жизневскому на улице Грушевского, где почтили минутой молчания память погибшего активиста. После этого участники колонной двинулись к Посольству Беларуси в Киеве, где планируется провести митинг.

На марше присутствует белорусская и украинская национальная символика.

Активисты вышли на марш солидарности с лозунгами "Свободу Беларуси!", "Нет - репрессиям!", "Свободу политзаключенным!", "Нет - пыткам в тюрьмах". Общественные активисты хотят привлечь внимание международного сообщества к ситуации, которая сейчас происходит в Беларуси.

Как сообщалось, в Беларуси на 9 августа назначены очередные президентские выборы.

В то же время в последнее время в стране были арестованы главные потенциальные оппоненты нынешнего президента Александра Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года.

В связи с этим тысячи белорусов вышли на центральные улицы своих городов, протестуя против таких действий режима. Как следствие, белорусская милиция и ОМОН начали задерживать протестующих. В частности, 19 июня было задержано более 100 человек без всяких оснований.

Впоследствии во многих странах прошли акции против политических репрессий и преследований в Беларуси и с требованиями обеспечить право белорусов на демократические выборы.