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В МИД предупредили об угрозе нового военного наступления России в Украине

В МИД предупредили об угрозе нового военного наступления России в Украине
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Украине следует быть "ментально готовой" к возможному новому наступлению российских сил, полагает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Мнение о возможности перехода учений Вооруженных сил России "Кавказ 2020" в военное наступление разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков, поэтому Украине надо ментально быть готовой к тому, что Россия не остановится перед использованием Вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Боднара, во-первых, наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины, а во-вторых - значительное усиление военных группировок российских войск во временно оккупированном Крыму.

"Достаточно часто приводятся к повышенной боевой готовности российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций. Наша задача - донести информацию о реальности такой опасности к международному сообществу, что мы делаем в ООН, ОБСЕ и на двустороннем уровне. Также активны публичные коммуникации, цель которых показать, что Россия не отказывается от своей агрессивной политики", - пояснил он.

Заместитель министра указал, что причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством результатами, так и, например, вопрос с поставками воды в Крым.

"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение - вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками", - подчеркнул он.

Боднар также назвал примеры практической поддержки международными партнерами Украины перед лицом агрессии РФ.

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"Как вы видели, недавно в Украину прибыла очередная партия "Джавелинов". Это является знаком поддержки. Вы знаете, что Соединенные Штаты выделяют значительные средства на военную помощь Украине. Вы, наверное, видели сообщения в СМИ, что возобновила свою активность тренировочная миссия Канады. Есть такая же тренировочная миссия Великобритании", - отметил замглавы МИД.

По его словам, в диалоге с Россией международные партнеры учитывают обеспокоенность Украины.

"Мы это доносим и к канцлеру Германии Ангеле Меркель, и к президенту Франции Эммануэлю Макрону, и к другим мировым лидеров, которые ведут коммуникацию с российской стороной", - добавил он.

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Все по теме:

Россия, МИД, Василий Боднар, Кавказ 2020.

Автор:

Телеграф
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