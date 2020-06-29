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Депутат "Слуги народа" записал рэп о своем молодежном законопроекте: видео

Депутат "Слуги народа" записал рэп о своем молодежном законопроекте: видео
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Санченко записал рэп, в котором рассказал об инициированном им законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".

"Молодежный закон нуждается в молодежной подаче!"- подписал он видео на своей странице в Facebook, на котором читает рэп.

"Я решил записать потенциальный хит, чтобы сэкономить время на чтение закона. Всем коротко, по сути сейчас все о нем расскажу", - говорится в песне.

Нардеп указал, что "принцип, который мы в законе выльем золотом: одно решение для молодежи не будет без молодежи!".

"Вторым принципом, мы выбрали, — развитие молодежных центров на уровне государства", — добавил Савченко.

Третьим пунктом он указал создание украинского молодежного фонда, где молодежь сможет принять грант "на добрые дела".

Как сообщалось, 25 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №3718 "Об основах молодежной политики".

Среди новаций законопроекта - установление возраста молодежи 14-29 лет, что, по мнению авторов, позволит не распылять ресурсы и предоставлять максимально эффективную поддержку.

Также предлагается создать при Кабмине совещательный орган - Национальный совет по вопросам молодежи, а также молодежные советы при местных органах для обеспечения участия молодежи в общественно-политической жизни.

В Раде разработают IT-инструмент мониторинга законопроектов

Законопроект предусматривает регулирование деятельности Украинского молодежного фонда, который будет стимулировать разработку и внедрение современных проектов и мероприятий в сфере молодежной политики и создание разветвленной сети молодежных центров.

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Все по теме:

Законопроект, Рэп, Слуга народа, Александр Санченко.

Автор:

Телеграф
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