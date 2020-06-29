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Иранский прокурор о сбитии лайнера МАУ: Система ПВО распознала самолет на своем радаре как цель

Иранский прокурор о сбитии лайнера МАУ: Система ПВО распознала самолет на своем радаре как цель
Обновлено 23:11 Пн, 29 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки раскрыл некоторые детали по делу сбитого самолета украинских авиалиний. Об этом сообщает новостное агенство Mehr.

"Мы не нашли никаких доказательств саботажа и шпионажа в самолете, а также следы осколков ракеты, выпущенные по фюзеляжу, очевидны", - сказал прокурор.

По словам Торки, всё свидетельствуют о том, что самолет взорвался из-за столкновения с землей. Его части, как известно, были разбросаны по большому радиусу места крушения.

"Из-за жилого местоположения мы столкнулись с проблемами с точки зрения сбора осколков самолета и работы с местом проишествия", - добавил он.

Как отметил прокурор, из-за сбитого сервера на радаре системы иранская ПВО "распознала самолет на своем радаре как цель, которая приближается к Тегерану из северо-западного региона".

По его словам, оператор системы противовоздушной обороны уведомил об обнаруженной цели соответствующий координационный центр, но не получил ответа — соединение было разорвано всего на несколько секунд.

Иран согласен отдать Франции "черные ящики" самолета МАУ

"Самой большой ошибкой было то, что система сработала без получения разрешения от сети", - подчеркнул он, отметив, что те, кто совершил эти ошибки, были арестованы.

Как сообщалось, накануне заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что расшифровка черного ящика украинского самолета начнется 20 июля под наблюдением иранской команды во Франции.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, PS752.

Автор:

Телеграф
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