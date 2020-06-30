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МИД: Джапарова обсудила с послом Франции взаимодействие по защите суверенитета Украины

МИД: Джапарова обсудила с послом Франции взаимодействие по защите суверенитета Украины
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила во время встречи с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном приоритеты взаимодействия по защите суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи обсуждены приоритеты взаимодействия по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, вопросы усиления международных усилий по деоккупации Крыма, а также проблематика нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины и укрепления безопасности в регионе Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в целях эффективного противодействия попыткам распространения Россией дезинформации антиукраинского содержания, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины.

Первый заместитель министра также подчеркнула незаконность проведения оккупационной администрацией РФ "голосования" о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь, как и любых "референдумов" и "голосований" на оккупированных территориях Украины.

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Как сообщалось, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова 24 июня обсудила с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн усиление международных усилий по деоккупации аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных районов Донбасса.

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Украина, Франция, МИД.

Автор:

Телеграф
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