Клитина рассказала причину создания партии в купальнике

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, ранее оказавшаяся в центре секс-скандала, объяснила, почему объявила сегодня о создании собственной партии в откровенном купальнике. Об этом она рассказала в интервью Страна.uа.

"Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой.

И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Извините, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально", – сказала Клитина.

Она добавила, что своим видео "показала этот нарыв (женоненавистничество – ред), вот и гной вытекает".

"А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что, меня теперь надо хейтить за то, какой у меня вид и пол?", – обратилась женщина, уточнив, что информация, настоящие ли у нее грудь, "стоит денег".

Как сообщалось, Клитина сегодня объявила о создании своей партии.

При том сделала это в провокационной манере – чиновница записала видеообращение в откровенном купальнике.