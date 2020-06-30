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Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию

Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию
22:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
На заседании Национального совета реформ, состоявшемся под председательством президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации. Как говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, в Украине в государственной собственности находятся 3,6 тыс. предприятий.

Подготовлен законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность.

"Каждое пятое - убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен. За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 миллионов гривен, объявлено более 800 аукционов", - говорится в сообщении.

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил, что в 2020 году вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов. Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации.

В Нацсовете реформ обсудили концепцию реформирования таможни: детали

Также Сенниченко сообщил, что при участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность.

Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению находится в налоговом залоге.

Также во время заседания были обсуждены предложения по соглашению о признании виновности, которое должно разгрузить работу судов и обеспечить неотвратимость наказания. Президент считает эту идею неготовой к реализации, поэтому предложил доработать соответствующий законопроект.

Как сообщал ранее, посол Евросоюза назвал основные реформы, которые Украина должна провести в этом году. Украинская власть должна надлежащим образом внедрить земельную и образовательную реформы, а также реформу рынка труда.

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Украина, Нацсовет, ОП.

Автор:

Телеграф
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