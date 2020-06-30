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В Нацсовете реформ обсудили концепцию реформирования таможни: детали
В Нацсовете реформ обсудили концепцию реформирования таможни: детали
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В Нацсовете реформ обсудили концепцию реформирования таможни: детали

В Нацсовете реформ обсудили концепцию реформирования таможни: детали
20:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформирования таможни. Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса. Об этом сообщает ОП.

"Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы", - отмечается в сообщении.

Также председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили рассказал о концепции открытого таможенного пространства.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - отметил Саакашвили.

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Сообщается, что реформа предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу - ред.) в жизнь", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, имеет также отвечать за сроки ее внедрения.

Кроме того, на заседании Национального совета реформ была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал. 

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"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, - не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", - сказал Президент.

После детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко рассказал, что с коррупцией на таможне собираются бороться путем цифровизации - устанавливать сканеры, весы и камеры.

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Все по теме:

Украина, Таможня, Нацсовет, ОП.

Автор:

Телеграф
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