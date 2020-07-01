Саакашвили рассказал Зеленскому о концепции реформы таможни

На заседании Национального совета реформ под председательством Президента Украины Владимира Зеленского обсудили концепцию реформирования таможни. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Обсудили первоочередные законопроекты по реформированию отраслей экономики, которые будут доработаны Кабинетом министров и Верховной Радой. В частности, на заседании была представлена концепция реформирования таможни", - говорится в сообщении.

Участники заседания подчеркнули, что таможня должна уйти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса. Отмечалось, что создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, произойдет автоматизация и диджитализация таможенной системы.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы уходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - заявил председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили.

По данным пресс-службы, реформа предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу - ред.) в жизнь", - сказал Зеленский в заключительном слове.

Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.

Кроме того, на заседании Национального совета реформ была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.

"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, - не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", - сказал Президент.

После детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Зеленский во вторник, 30 июня, провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады.