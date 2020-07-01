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Еще одному экс-министру сообщили о подозрении

Еще одному экс-министру сообщили о подозрении
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому.

"1 июля 2020 прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в организации предоставление неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора - руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины",- собщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке в среду.

Предварительная квалификация инкриминируемого действия - ч.3 ст.27 - ч.4 ст.369 УК Украины.

"Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, одним из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщает пресс-служба САП на странице в "Фейсбуке".

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Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн.

Как стало известно агенству "Интерфакс-Украина", речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

22 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения подозреваемому по делу о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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САП, НАБУ, Николай Злочевский.

Автор:

Телеграф
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