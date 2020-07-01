"Этот сценарий невозможен": Арахамия опроверг слухи о переносе местных выборов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал слухами информацию о возможном переносе местных выборов. Ведь перенести их с октября месяца уже невозможно юридически. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента.

Так, уже на следующей неделе парламент должен назначить дату проведения местных выборов, поэтому информация о возможном переносе даты с октября является слухами.

"Для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это понадобилось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это через две сессии, из-за изменения в Конституцию, фактически.

Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать ", - отметил Арахамия.

Он добавил, что партия "Слуга народа" успеет провести исследования, чтобы выбрать своих кандидатов. Опросы собираются провести на улице.

Как ранее сообщалось, рабочая группа Верховной Рады вместе с чиновниками готовят проекты постановлений о местных выборах.

За них должны проголосовать уже на следующей парламентской неделе и после этого - сразу же объявить о проведении выборов.